Prosegue, sui campi in green set del Tc Alghero, il 28º Sardinia Open International wheelchair tennis èAmbiente, il più importante torneo italiano della disciplina.

Nel tabellone maschile le otto teste di serie, tutte vittoriose in due set, sono approdate ai quarti. Eliminati gli italiani che erano rimasti in corsa: Luca Arca (6-0, 6-1 dallo spagnolo Daniel Caverzaschi, numero 5 del seeding), Antonio Cippo (6-0, 6-0 per mano del francese Geoffrey Jaslak, numero 7) e Lorenzo Degl'Innocenti (6-0, 6-1 dallo spagnolo Martin De La Puente, numero 1 del torneo).

Nel femminile, l'olandese Aniek Van Koot, numero 1 del tabellone e plurimedagliata alle Paralimpiadi di Parigi (bronzo in singolare e argento in doppio) ha travolto 6-0, 6-1 l’austriaca Christina Pesendorfer e domani affronterà in semifinale la britannica Lucy Shuker (6-4, 6-2 alla tedesca Katharina Kruger). La numero due, la colombiana Angelica Bernal, ha invece battuto 6-2, 6-4 la sudafricana Mariska Venter e ora sfiderà l’olandese Jinte Bos, arrivata in semifinale grazie al 6-2, 6-1 rifilato alla transalpina Emmanuelle Morch.

Quad. Out l’unico italiano, Alberto Corradi, sconfitto dal turco Ugur Altinel, che domani in semifinale sfiderà l'olandese Niels Vink (oro in singolare e doppio a Parigi). Il numero 2 Ahmet Kaplan, invece, ha passato il turno grazie al successo nel derby turco con Ali Ataman (6-2, 6-1) e dovrà affrontare il tedesco Marcus Laudan (6-3, 6-0 al francese Justin Michel).

Le semifinali del tabellone maschile, in programma venerdì mattina, e le finali, che si giocheranno venerdì pomeriggio e sabato, saranno trasmesse in diretta tv e in streaming su supertennix e sul sito del torneo.

