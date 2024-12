Talenti, spettacolo e il miglior tennis a livello Under 14 che può proporre in questo momento il panorama italiano. E' stato un fine settimana esaltante quello andato in scena al Tc Terranova di Olbia. Sui campi coperti del circolo del parco Fausto Noce si sono sfidati per tre giorni i migliori talenti tricolori in una delle fasi di qualificazione nazionale della Coppa d'Inverno, competizione che ha visto scendere in campo alcuni tra i migliori Under 14 d'Italia. Una gara a squadre per i giovani tennisti nati nel 2010 e 2011, che ha visto trionfare la grande favorita, la rappresentativa del Piemonte, che ha superato in finale il Veneto per 4-1, qualificandosi alla Fase finale, dopo aver prevalso nelle sfide con i giocatori delle altre tre rappresentative: Sardegna, Veneto e Marche.

La Sardegna ha perso contro le Marche per 5-1. C'era grande attesa per le partite che hanno visto protagonisti i tennisti sardi, tra i quali due dei “gioielli” del circolo ospitante, Daniel Frasconi e Diletta Rasenti, che proprio quest'anno si sono laureati campioni regionali di categoria. I due talenti della scuola tennistica olbiese si sono difesi con orgoglio davanti ai quotati avversari. Pur non riuscendo a portare la Sardegna alla qualificazione alle Fasi finali, Frasconi e Rasenti hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli.

«Un evento che ci ha gratificato in primo luogo per la struttura, che si dimostra all’altezza di ospitare manifestazioni così importanti, i miglioramenti che il Tc Terranova ha avuto negli anni lo hanno reso in grado di ospitare le grandi manifestazioni – spiega il presidente del circolo ospitante Giuseppe Bianco - In secondo luogo, siamo felici per i protagonisti, perché abbiamo ospitato quattro squadre che hanno i giovani più forti d’Italia, tanto è vero che il Piemonte era detentore del trofeo e si è ripetuto. Ci ha fatto molto piacere che nella rappresentativa sarda ci fossero Daniel Frasconi e Diletta Rasenti, i campioni sardi in carica. Questo dimostra il grande lavoro del nostro settore tecnico, con atleti in netta crescita che figurano già ad alti livelli sia in campo regionale, che nazionale. Sia Daniel che Diletta hanno perso con l’onore delle armi contro il Piemonte, disputando incontri di assoluto livello e non sfigurando con ragazzi più avanti in classifica».

Accanto ai due giovani olbiesi, gli altri atleti che fanno parte della rappresentativa isolana capitanata dal tecnico nazionale Dionigi Mostallino e dal maestro nazionale Paolo Pani erano i 2010 Francesco Ceccarelli (Ct Decimomannu) e Viola Satta (Tc Carbonia) e i 2011 Lorenzo Cossu (Ct Decimomannu), Vittoria Migliavacca (Tc Cagliari), Tommaso Nurra e Giulia Putzu (Accademia Tennis Sassari).

Ogni sfida prevedeva lo svolgimento di un singolare maschile e uno femminile U14, un singolare maschile e uno femminile U13 e due doppi liberi (uno maschile e uno femminile). In caso di parità, si disputava il doppio misto decisivo.

«Abbiamo puntato sulla crescita qualitativa dell’insegnamento del tennis, tanti bambini si avvicinano alla nostra disciplina, ma serve qualità per insegnare a buon livello questo sport e per formare buoni tennisti: ci vuole il talento, ma serve anche un settore tecnico all’altezza – sottolinea il presidente Bianco - Il circolo si conferma di alto livello, abbiamo ricevuto il gradimento delle delegazioni delle altre regioni e abbiamo ospitato la Coppa d’Inverno che mancava da tanti anni, dimostrando di essere pronti per eventi di alto livello».

© Riproduzione riservata