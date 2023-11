Ancora un successo per il Tennis club Porto Torres. Giovanni Bella è salito sul podio aggiudicandosi l’ottava ed ultima tappa del circuito regionale giovanile “Youth Challenge by head” a Cala Gonone battendo in finale l’olbiese Christian Musselli del Tc Terranova con lo score di 6-4 6-3.

Il terzo successo nel circuito ideato dalla Head arriva dopo la vittoria ottenuta nella prima tappa giocata alla Torres Tennis e la seconda a Decimomannu, che permette a Giovanni di chiudere al primo posto la classifica finale del circuito con 440 punti nella categoria Under 16 e lo qualifica al master finale in programma a Capoterra presso lo Poggio Sport Village dal 18 al 26 novembre. Giovanni con il master finale concluderà la carriera da under per poi accedere definitamente dal 1° gennaio 2024 nel tornei over.

Si qualifica al master finale nell’under 14 e under 16 anche Sofia Ruiu chiudendo al 2° posto in entrambi le classifica finali.

© Riproduzione riservata