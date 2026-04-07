Daniel Frasconi e Carolina Cicu si sono aggiudicati la quint edizione del Memorial Paolo Filippeddu-Trofeo Pontile La Sciumara/Golfo di Arzachena.

Oltre cento gli atleti che si sono dati sportivamente battaglia sui campi del Tc Arzachena.

Nel tabellone maschile (in 94 al via), l'alfiere del Tc Terranova, accreditato della terza testa di serie, ha esordito nei quarti di finale superando 6-3, 6-4 Cristian Pilia (Sporting Ct Quartu), per poi eliminare 6-3, 7-6(10) il torinese Francesco Pierro in semifinale e spuntandola 5-7, 7-6(4), 6-0 sul compagno di circolo Davide Vargiu in finale. Vargiu che, in semifinale, aveva eliminato 6-4, 7-5 il numero 4 del seeding Alessandro Califano (Tc Moneta).

Nel femminile (18 partecipanti), la portacolori della Torres, Tennis, numero 2 del tabellone, è entrata in gara in semifinale, non concedendo giochi a Giulia Mura (Tc Alghero), per poi regolare 6-1, 6-2 in finale la testa di serie numero 1 Ludovica Mazzucchelli (Tc Terranova), che in semifinale aveva stoppato 6-4, 6-4 la torresina Carolina Giua.

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