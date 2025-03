Carolina Cicu approda in semifinale nella seconda tappa del Circuito Open Parco degli Acquedotti disputata sui campi del Tc Vigna Fiorita a Ciampino.

Per la 2.6 portacolori della Torres Tennis è la terza semifinale raggiunta in tornei disputati fuori dall’Isola.

Cicu, accreditata dell'ottava testa di serie, è entrata in gara nel secondo turno e ha messo in fila tre tenniste romane, tutte in due set. Prima ha regolato 6-0, 6-3 la 2.8 Viola Izzolino, poi la 2.7 Giulia Fiorenza con un doppio 6-4 e, nei quarti di finale, la 2.5 Giulia La porta, numero 1 del seeding, sconfitta 6-4, 6-3.

In semifinale, Cicu sfiderà un'altra tennista romana, la testa di serie numero 5 Isotta Aprile (2.6). In tabellone c'erano altre due tenniste sarde.

Emma Fiore Manca (2.6 del Tc Tempio), al secondo turno ha superato con un doppio 6-1 la 2.7 romana Sofia Germani, ma poi è stata stoppata 1-6, 6-1, 10-6 dalla testa di serie numero 6 Bianca Cascia (2.6 romana).

Giorgia Spina (2.8 del Tc Arzachena) dopo aver approfittato nei primi tre turni dei forfait della qualificata Maria Stella Bianchi (3.1 romana), della 2.6 napoletana Anna Piscicelli e della numero 2 del seeding Federica Marchiani (2.5 romana), non ha conquistato giochi nei quarti di finale contro la 2.8 bulgara Rada Koleva.

