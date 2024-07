Sui campi in terra battuta del Tc Padova si stanno disputando i Campionati Italiani individuali di Seconda categoria femminile. In campo tre tenniste sarde.

In singolare, la portacolori del Tc Cagliari Beatrice Zucca, numero 14 del seeding entrata in gara nei 16esimi di finale, ha rimontato 5-7, 6-1, 6-2 Rachele Elisa Zingale e ora sfiderà la testa di serie numero 3 Elisa Visentin.

L'algherese Anastasia Ogno, tesserata per il Tennis Training Foligno, è stata sconfitta con un doppio 6-2 da Giulia Gabba nel primo turno.



In doppio, Ludovica Mazzucchelli (Geovillage Sporting Club di Olbia), in coppia con Zingale, ha esordito superando 6-4, 6-0 la coppia Laura Picchioni/Giada Cavazzoni e nei quarti di finale sfiderà Federica Arcidiacono e Viola Cioffi, numero 2 del tabellone.

© Riproduzione riservata