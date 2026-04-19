

Finisce 4-0 il derby regionale tra Tc Cagliari e Ct Decimomannu, valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis femminile a squadre.

Match aperto dalla romena Andreea Prisacariu, che non ha concesso giochi a Francesca Mostallino. Linda Salvi ha battuto 6-4, 6-2 Sara Farci, poi Barbara Dessolis ha chiuso i conti lasciando a zero Camilla Monni. Il quarto punto è arrivato con il doppio Dessolis/Salvi, vincente 6-0, 6-3 su Mostallino e Anna Andrea Lisci.

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