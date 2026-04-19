Il Tc Pistoia batte 4-0 il Tc Cagliari B sui campi della Forte Village Sports Academy nel match valido per la prima giornata del campionato nazionale di Serie B1 di tennis femminile a squadre, girone 3.

Match aperto con il ritiro di Carola Manfredonia quando era sotto 4-1 nel primo set contro Alessandra Anghel. Poi sono arrivate le sconfitte dell'ellenica Eleni Christofi (doppio 6-2 da Sveva Pieroni) e di Sara Festa (6-0, 6-1 da Sveva Fumagalli). Quarto punto toscano in doppio, con Pieroni e Anghel che hanno battuto 6-4, 6-3 Christofi e Festa.

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