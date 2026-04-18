Prende il via oggi il primo fine settimana dedicato alla Serie B nazionale maschile e femminile di tennis a squadre che vede in lizza undici compagini sarde.

Nella B1 maschile, il Tc Cagliari esordisce nel girone 3 giocando sui campi del Ct Parabiago. Mentre il Tc Porto Torres osserva subito il turno di riposo nel girone 6.

In B1 femminile, il Tc Cagliari A apre il girone 1 ospitando il Tc Rungg sul rosso di Monte Urpinu, la Torres Tennis riposa nel girone 2, mentre, nel girone 3, il Tc Cagliari B affronta il Tc Pistoia, sui campi della Forte Village Sports Academy.

Quattro le squadre sarde nel girone 7 di B2 maschile ed è subit in programma il derby regionale tra Poggio Sport Village-Tc Cagliari.

Turno di riposo per Tc Moneta, mentre la sfida tra Quattro Mori Tennis Team e Tc Parioli è stata rinviata per un lutto che ha colpito il circolo romano.

Nel girone 4 della Serie B2 femminile è già tempo di derby isolano: oggi, si gioca in anticipo il match tra Tc Cagliari e Ct Decimomannu.

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