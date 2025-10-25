Tennis A2, il Tc Alghero vola a Reggio EmiliaSi gioca domani la quarta giornata del girone 6 del campionato a squadre
Si disputa domani la quarta giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie A2 maschile a squadre.
Il Tc Alghero gioca a Reggio Emilia, sui campi del Ct Albinea.
All'andata, gli algheresi cedettero 6-0 sul green set di casa e poi sono arrivate altre due sconfitte (l'ultima, domenica scorsa, 6-0 a Maria Pia per mano del Tc Macerata).
Il Tc Alghero è ancora al palo, mentre il Ct Albinea (dopo il 5-1 rifilato ai pratesi del Tc Bisenzio) sono primi a pari punti con i maceratesi.