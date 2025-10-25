la sfida
25 ottobre 2025 alle 13:50
Tennis A1, il Tc Cagliari di scena a RomaSi gioca domani la quarta giornata del girone 1 del campionato femminile a squadre
Si disputa domani la quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie A1 femminile a squadre.
Il Tc Cagliari gioca a Roma, sui campi del Tc Parioli.
All'andata, le cagliaritane vinsero 3-1 sul rosso di casa, ma poi sono arrivate due sconfitte in trasferta (l'ultima, domenica scorsa, 3-1 a Padova).
Il Tc Cagliari è terzo con 3 punti, mentre il Tc Parioli (dopo il 3-1 subito a Bolzano) sono ultime con un punto.
