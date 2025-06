Si è conclusa domenica la regular season del campionato di Serie B di tennis a squadre, competizione nazionale che riprenderà il 22 giugno con il primo appuntamento con i playoff e i playout, che vedranno protagoniste sette squadre sarde: Tc Cagliari, Torres Tennis e Tc Terranova Olbia nei playoff di B1 maschile, Torres nei playout di B1 femminile, Poggio Forte Village e Tc Moneta La Maddalena nei playout di B2 maschile e Ct Decimomannu in quelli di B2 femminile.

Ma la B è anche l'obbiettivo di altre tre compagini sarde, che da domenica saranno impegnate nel tabellone nazionale di Serie C: al termine della doppia gara di andata e ritorno, chi vince volerà in B2, mentre il perdente disputerà anche l'anno prossimo la competizione regionale all'inseguimento del sogno “nazionale”. Due le squadre sarde impegnate nel tabellone maschile: il Ct Decimomannu (sorteggiato contro i marchigiani del Tc Ottrano Filottrano) e il Quattro Mori Tennis Team (opposto ai liguri del Tennis Sanremo).

Entrambe hanno vinto i rispettivi gironi di qualificazione, per poi vincere i playoff regionali battendo Sporting Ct Quartu e Tennis Elmas. Nel tabellone nazionale femminile ci saranno le neocampionesse regionali del Tc Cagliari, che, sbaragliata la concorrenza isolana, affronteranno le bresciane del Timing per calare un incredibile poker. Infatti, il circolo di Monte Urpinu ha già tre squadre in Serie B (in B1 maschile giocheranno i playoff per la promozione in A2, promozione già centrata dalla squadra femminile, che vola dalla B2 alla B1, mentre in B2 maschile la squadra maschile ha chiuso terza, confermando la categoria e sfiorando i playoff) e punta alla quarta.

Carboni eliminato a Perugia

Lorenzo Carboni stoppato all'esordio nell'Atp Challenger di Perugia. L'algherese, che lunedì ha centrato il suo nuovo best ranking (525 Atp), ha usufruito di una wild card, ma è stato sorteggiato contro un avversario posizionato oltre 300 posizioni meglio di lui, il francese Luka Pavlovic (209 Atp), che si è imposto 6-1, 6-3. Carboni è in gara anche nel doppio dove, in coppia con Pierluigi Basile, affronterà al primo turno i romeni Alexandru Jecan e Bogdan Pavel.



© Riproduzione riservata