E' tempo di semifinali sui campi in terra battuta del Tc Cagliari.
Si decideranno domani i due tennisti che si contenderanno lo scudetto dei Campionati Italiani maschili di Seconda categoria.
La testa di serie numero 1 Alessandro Ingarao insegue il poker di titoli consecutivi e dopo aver battuto 6-2, 6-0 Daniele Minighini, affronterà Matteo Dal Zotto, numero 5 del seeding, che ha superato in rimonta Antonio Caruso (numero 4) 6-1, 2-6, 7-5.
Saluta il torneo il numero 2 del seeding Roberto Miceli, sorpreso con un doppio 6-2 Nicolas Bianchi (7), che domani sfiderà Riccardo Mascarini (3), che ha battuto 6-3, 6-4 Noah Perfetti (6).
In doppio non ci sarà il quarto successo per Ingarao, stoppato 4-6, 6-4, 10-7 con Augusto Virgili in semifinale da Perfetti e Miceli. Vanno in finale anche Caruso e Mascarini, che superano 7-6(2), 6-3 Tommaso Filippi ed Emanuele Mazzeschi.