Il giovane portiere di proprietà del Cagliari, in prestito in Gallura fino al prossimo giugno, si è sottoposto ieri a un intervento chirurgico al menisco laterale del ginocchio destro, che lo terrà lontano dal campo da calcio per un po’.

L’operazione è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni lo staff medico-sanitario del club determinerà programma e tappe di recupero, ma i tempi stimati vanno dalle 4 alle 6 settimane.

Un periodo in cui la porta dei bianchi sarà difesa, presumibilmente, da Maarten Van der Want, già titolare contro il Siena.

© Riproduzione riservata