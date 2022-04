Non sarebbe potuta andare meglio. Techfind Selargius e Cus Cagliari hanno firmato due vittorie pesantissime su Umbertide (70-63) e Capri (60-54) e, nel fine settimana in cui tutto sarebbe potuto succedere - salvezza diretta, playoff o playout - hanno conquistato entrambe un posto al sole nei playoff dell’A2 femminile di basket. Il San Salvatore bissa così lo storico traguardo centrato per la prima volta nel 2021, sempre con coach Fioretto al timone, mentre per il sodalizio universitario si tratta di un graditissimo ritorno dopo un’attesa durata 12 anni. Le giallonere, seste, ritroveranno proprio l’Umbertide terza in classifica, mentre le cussine, ottave, si scontreranno con la capolista San Giovanni Valdarno. Il calendario è in fase di definizione.

Techfind Selargius. La partenza sprint dell’Umbertide (0-7) è stata compensata subito dai 7 punti di Cutrupi e, archiviati i primi due quarti con le umbre sul +2 (19-21 e 36-38), le giallonere hanno confezionato un parziale di 20-8 nella terza frazione, finita 56-46, che ha consentito loro di tenere il controllo fino alla sirena. Tante triple, il quintetto in doppia cifra ed El Habbab ancora regina dei rimbalzi.

“È il giusto riscatto dopo una stagione molto complicata, un traguardo raggiunto giocando due partite in meno rispetto alle altre. Le ragazze sono state favolose e le ringrazio, affronteremo i playoff con l’entusiasmo a mille”, ha commentato entusiasta coach Roberto Fioretto.

Cus Cagliari. Dopo un primo quarto equilibrato (15-12), le universitarie hanno siglato il 34-29 prima dell’intervallo lungo. Dacic è stata la più pericolosa tra le campane, ma Striulli, Ljubenovic, Saias, Madeddu e una Caldaro ineguagliabile al rimbalzo hanno risposto colpo su colpo. A fine terzo Cus avanti 46-42, poi il Capri ha impattato sul 51-51 e, a quel punto, Prosperi, Ljubenovic e Saias hanno reagito e condotto le cagliaritane al successo.

“Siamo molto contenti, è il giusto premio per ciò che abbiamo fatto nonostante le difficoltà sul fronte infortuni. Ora ci aspetta la prima della classe, ma proveremo a dire la nostra”, ha promesso soddisfatto coach Federico Xaxa.

