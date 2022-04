Nicola Porcu e Federica Bilardo vincono il Secondo Open “Tc Cagliari to Pula” e conquistano le wild card per il tabellone principale dell'Itf in programma da lunedì sui campi del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

Nel tabellone maschile (25 iscritti), il giovane alfiere del Tc Cagliari ha eliminato in semifinale Pietro Marino (2.2) 6-7(5), 6-0, 10-6 per poi approfittare dell'infortunio del 18enne Giacomo Crisostomo, che non è sceso in campo per la finale, ma ha comunque strappato il pass per le qualificazioni.

Nel femminile, la portacolori del Ct Palermo (719 delle classifiche mondiali) ha regolato 6-0, 6-1 in semifinale la 29enne Micol Sanna (Tc Villa Lloyd Livorno), per poi battere con un doppio 6-4 in finale la 23enne romena Maria Toma (Tennis Training Foligno). Toma che in semifinale ha avuto la meglio sulla 16enne Beatrice Zucca (Tc Cagliari) per 6-3, 6-1.

