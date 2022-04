Dopo quattro giornate del campionato di Serie C di tennis a squadre, sono due le compagini a punteggio pieno che guidano i rispettivi raggruppamenti: il Tc Cagliari nel Girone 1 maschile e il Tc Moneta 2021 nel Girone 2.

Girone 1. I ragazzi di Monte Urpinu hanno vinto nello scontro diretto contro il Tc A. Novelli per 4-2. Al terzo posto c'è il Tennis Elmas, che vince 4-2 in casa contro il Tc Ghilarza e stacca proprio gli avversari diretti e il Tc 70 Oristano, che pareggia 3-3 sui campi del Tc Arzachena. Per i galluresi è il primo punto stagionale.

Girone 2. Il Tc Moneta batte 5-1 il Tc Ittiri, ultimo della classe, e tiene a due punti di distanza il Quattro Mori Tennis Team (4-2 al Ct Macomer), che finora le ha vinte tutte, ma ha giocato una sfida in meno rispetto alla capolista. Il Poggio Sport Village sbanca Sassari (5-1 in casa della Torres) ed è terzo.

Girone unico femminile. Grande equilibrio con tre pareggi nelle tre sfide di giornata. Restano così quattro le squadre in testa, dopo i 2-2 di Tc Cagliari A-Ct Decimomannu e Torres Tennis-Sporting Ct Quartu. Si dividono la posta anche Tc Alghero e Tc Cagliari B, che conquistano così il primo punto stagionale.

I risultati:

Girone 1 Maschile: Tc Arzachena-Tc 70 Oristano 3-3, Tc Cagliari-Tc Novelli 4-2, Tennis Elmas-Tc Ghilarza 4-2. Ha riposato Tc Terranova. Classifica: Tc Cagliari (4 partite disputate) 8; Tc A.Novelli (4) 6; Tennis Elmas (3) 4; Tc 70 Oristano (3) 3; Tc Ghilarza (3) 2; Tc Arzachena (4) 1; Tc Terranova A (3) 0.

Girone 2 Maschile: Quattro Mori-Ct Macomer 4-2, Tc Moneta-Tc Ittiri 5-1, Torres-Poggio 1-5. Ha riposato Ct Decimomannu. Classifica: Tc Moneta 2021 (4) 8; Quattro Mori Tennis Team (3) 6; Poggio Sport Village (3) 5; Ct Decimomannu (3) 3; Torres Tennis (3) 2; Ct Macomer (3) 0; Tc Ittiri (4) -2.

Girone Unico Femminile: Tc Alghero-Tc Cagliari B 2-2, Tc Cagliari A-Ct Decimomannu 2-2, Torres-Sporting Quartu 2-2. Ha riposato Quattro Mori. Classifica: Ct Decimomannu (3), Sporting Ct Quartu (3), Tc Cagliari A (3) e Torres (4) 5; Quattro Mori (3) 2; Tc Alghero (3) e Tc Cagliari B (5) 1.

