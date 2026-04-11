Termina la nona giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, il torneo che coinvolge i migliori tennisti under 16 e under 18 d’Italia, sui campi del Gruppo Tennis Generale Rossi di Cagliari.

Le semifinali hanno decretato chi, domani, nei tabelloni femminile e maschile, andrà a giocarsi la vittoria finale del torneo.

Nel main draw femminile, la finalissima sarà tra la testa di serie numero uno Noemi Sofia Mento, che superato agilmente Eleonora Atzei nel primo match di giornata, e Aurora Deidda, vincitrice nel confronto con Carolina Giua.

Nel maschile, Giacomo Zoccoli ha strappato il pass per la finale superando Jacopo Sanna in due set: affronterà Francesco Mattia Ceccarelli, che nella seconda semifinale ha avuto la meglio su Carlo Ciampa.

E' tutto pronto per la giornata conclusivaì. Sul Campo Centrale, a partire dalle 9, si disputerà prima la finale femminile, a seguire quella maschile.

Al termine dei due match, non prima delle 12.30, è in programma il cerimoniale di chiusura con le premiazioni, alla presenza dei vertici militari, degli enti patrocinatori dell'evento e del presidente regionale Fitp. Dopo la consegna dei trofei, sarà il turno della fanfara dei bersaglieri della Brigata Sassari, che suonerà alcuni brani del proprio repertorio. Non mancheranno eventi collaterali, come un Dj set.

L’ingresso per gli spettatori è gratuito.

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