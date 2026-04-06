Super Next Gen Forte Village, al via i main drawAl via sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari i tabelloni principali maschili e femminili con quattordici match in programma
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Si sta disputando oggi, sui campi del Gt Generale Rossi di Cagliari, la quarta giornata del Super Next Gen Forte Village 2026, torneo di tennis giovanile che vede i migliori prospetti italiani Under 16 e Under 18 contendersi la vittoria della seconda tappa del circuito Macroarea.
Al via i tabelloni principali maschili e femminili con quattordici match in programma.
Il torneo si arricchisce sempre di più con giocatori provenienti da circoli della Penisola, come Eur, Parioli, Tc Viterbo e Club Nautico.
“Il torneo sta andando oltre le nostre aspettative. Abbiamo risposto in maniera eccellente sotto tutti i punti di vista, ringraziamo la disponibilità del Comando Militare”, riflette il presidente del circolo “Generale Rossi” Giuseppe Dessì.
“Siamo contenti dell’affluenza, dei circoli che stiamo accogliendo. I ragazzi passano il tempo libero insieme, è il contorno che deve esserci in una competizione simile”, rilancia il vicepresidente Massimo Macchia.
L’ingresso per gli spettatori è gratuito.
Domani, Palazzo Doglio ospiterà un evento speciale dedicato esclusivamente a giocatori e sponsor: verranno assegnati i primi riconoscimenti del torneo.