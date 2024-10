Sarà costretta a saltare la prossima tappa del campionato italiano, la quinta della categoria “Sup Race e Paddleboard” in programma a Siracusa sabato e domenica, la società “Istedda Mare – Ducati Athletic”. Una brutta botta, per la squadra sportiva, di recentissima costituzione, che compete nel massimo campionato italiano SUP con atleti tutti classificati nelle prime 5 posizioni in ogni categoria. Gli ultimi risultati della tappa di Napoli hanno visto le due vittorie di Atzori (Kahuna donne) e Giglione (Gran Veteran uomini), il terzo di Scanu sempre tra i Gran Veteran e nella sprint Kahuna (Usai è 4) il terzo posto di Codella nella Gran Kahuna. “Istedda” che però sarà costretta a rinunciare alla prossima tappa. Alla base diverse problematiche, tra cui quello temporale. “Purtroppo – fanno sapere dalla società - a causa dei costi elevatissimi di collegamento, aggravati da tempistiche folli dobbiamo rinunciare alla gara di Ortigia (Sicilia). Purtroppo per essere presenti nelle tempistiche della gara avremo solo una nave il 26 ottobre con un rientro il 10 novembre. Come più volte dicevamo, in mancanza di supporto logistico ed economico non è possibile sostenere spese e tempistiche così importanti senza perdere il grosso della squadra”.

La società cagliaritana, dunque, dovrà rinunciare a gran parte della squadra che nelle ultime settimane ben si era comportata. “Saranno comunque presenti, Massimo Giglione e Simona Atzori (che combatte per la prima posizione ed ha una tappa in meno all’attivo) perdendo comunque gara 1 di sabato e disputando solo gara 2 la domenica– proseguono - Abbiamo sperato in uno sponsor logistico ma ancora oggi nulla e pertanto i biglietti aerei sono aumentati a dismisura”. Oltre alla tempistica, l’altra difficoltà era relativa al materiale (tavole e pagaia) per poter gareggiare. “La problematica del trovare le tavole era non da poco – confermano i rappresentanti di “Istedda” - e nel complesso diventava un vero calvario che comunque non permetteva al gruppo una partecipazione, nonostante il supporto di alcuni locali e di amici di altre scuole race. Anche di chi compete contro di noi”. Una brutta botta per le ambizioni sportive della squadra che oggi come gruppo è al 5° posto nazionale su 24 squadre e con solo 7 atleti attualmente partecipanti. “Purtroppo – commentano - su alcune categorie sarà uno zero molto penalizzante e quindi tutto si gioca a Ostia per il gran finale di Campionato. Come squadra nonostante tutto, nel complesso, pur essendo pochi, siamo tutti vicini al podio. Salvo Giglione (che ha cumulato margine), si gioca in sostanza tutto al fotofinish e già essere li vuol dire tanto”. In finale un appello. “Per favore – concludono - sosteneteci, parlate e diffondete il piccolo miracolo che è stato fatto da questa squadra che vive di risorse proprie e con veramente tanta passione”.

