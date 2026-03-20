Sup Race, riprende da Ostia l'avventura della "Istedda Sup"Via nel weekend alle prime gare della stagione
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Riprenderà da Ostia l’avventura nel campionato italiano FISSW (Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard) della “Istedda Sup”, sodalizio cagliaritano attivo in ambito nazionale dal 2024. Il via ufficiale sabato 21 e domenica 22, con le prime gare della lunga stagione. La “Race 1” di “Sup Race” sul litorale laziale prevede le discipline della “Sprint” e della “Tech”.
La “prima”. L’esordio, dunque, per il gruppo seguito dal tecnico e coordinatore Francesco Usai, anche lui in gara, in collaborazione con gli altri tecnici di area Reza Nasiri e Narciso Madeddu, si prepara ad una stagione lunga e attesa, che si avvarrà dei sodalizi con Canottieri Ichnusa per le gare Fick/ICF, a richiamare la prima regola e slogan del mondo “Istedda”, vale a dire "Apertura", e con la “Surface Academy” del Lago Iseo (sodalizio della Lombardia).
Il primo impegno di un lungo calendario nel quale gli atleti “Istedda” saranno protagonisti fino a fine ottobre. Non solo nei weekend nella penisola con il programma FISSW, grazie alla partnership con la Canottieri Cagliari, ma anche nelle date del campionato FICK (Federazione Italiana Canoa e Kayak) e il mondiale ICF (Federazione Internazionale della Canoa).
La spedizione. A Ostia “Istedda” sarà al via con 6 atleti, che già nel 2025 hanno ottenuto risultati di grandissimo rilievo. A partire da Reza Naziri (primo classificato nella categoria “Kahuna”), passando per Lorenza Cruciani (prima nella “Gran Master”) e Salvatore Di Ciaccio (primo tra i “Master”), fino a Giorgio Baldantoni (secondo nella classifica “Gran Veteran”), Francesco Antonio Usai (secondo nei “Gran Kahuna”) e Fabrizio Gasbarro (quarto nella “Gran Kahuna”).
Naziri e Usai, inoltre, a fine 2025, sono stati grandi protagonisti del Mondiale ICF svoltosi ad Abu Dhabi. Alessandra Corona, Enrico Penini, Marco Collu e Alessandro Crobu dovranno ancora attendere per l’esordio: al momento, infatti, stanno ancora sviluppando la preparazione.
Le impressioni. Grande attesa in casa “Istedda”, nonostante una preparazione a rilento. A parlarne è Francesco Usai, tecnico e coordinatore del sodalizio cagliaritano. «L’inverno è stato per noi estremamente penalizzante – commenta Usai – per le 5 settimane di meteo estremamente avverso che si è accanito sull’isola a cui aggiungiamo infortuni e forme influenzali che hanno creato più problemi del previsto. Soprattutto per chi approccia a questo sport ha determinato ritardi importanti e rinvii nella preparazione. Per chi invece puntava già a partire bene è inevitabile che la stagione sarà più in salita. Fa parte della vita e dello sport».
Nonostante tutto, dunque, un esordio con grande entusiasmo e ottimismo. «È comunque importante e stimolante essere presenti e confrontarsi con gli altri atleti – prosegue Usai – Indipendentemente dal risultato sarà una festa. Il 15 marzo abbiamo aperto la stagione con la presentazione ufficiale della stagione e delle attività alla Canottieri Ichnusa con la presenza anche delle istituzioni e rappresentanti del Comune di Cagliari. Un primo piccolo mattone che confidiamo diventi un sodalizio proficuo e utile per il nostro sport, il territorio e il turismo ad esso connesso».