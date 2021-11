È una coppia di squadre quella che prende il comando del girone Sud del campionato regionale di Promozione di basket. Al Nord, invece, è un terzetto a comporre la vetta della classifica.

Girone Sud. È composto da Sulcis Spes Sant’Antioco e Condor Monserrato il tandem in testa. I primi superano a domicilio il Serramanna per 46-61, dopo 40’ di gioco sempre al comando. I sulcitani toccano la doppia cifra di vantaggio già nel secondo quarto, chiuso 26-37. Negli ultimi due quarti stesso spartito e risultato mai in pericolo. Miglior marcatore è Cuccu, della Sulcis Spes, con 26 punti. La Condor, invece, batte il Su Planu per 55-54. Partita in costante equilibrio, nel quale hanno prevalso le difese. Per i monserratini il finale è favorevole, cogliendo la terza vittoria stagionale. Alle spalle vince il Sinnai che espugna il parquet del Basket Quartu A per 49-67. Nella compagine ospite è Desogus il top scorer, con 15 punti. Prime vittorie stagionali, infine, per Siliqua e Sinis. I primi battono il Basket Quartu per 53-45, al termine di 40’ passati costantemente in vantaggio. Il Sinis, invece, batte a domicilio il Jolly Dolianova per 57-61, bagnando l’esordio stagionale con una vittoria.

Girone Nord. Il trio Nuoro, Aurea Sassari e Demones Ozieri guida il raggruppamento. I nuoresi convincono contro il CMB Porto Torres, vincendo per 79-66, grazie anche alla prestazione da 31 punti di Sitzia. I sassaresi, invece, superano il difficile ostacolo Santa Croce Olbia per 70-65, limitando il ritorno finale olbiese. La Demones Ozieri batte con margine il Macomer 2.0 (87-65). L’incrocio tra Dinamo 2000 Sassari e 80&Co. Basket vale anche la “prima” in campionato per entrambi, con successo di misura degli ozieresi per 71-74. Chiude, infine, il colpo esterno dell’Arzachena, che si impone per 63-83 contro l’Ichnos Nuoro.

© Riproduzione riservata