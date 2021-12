Prosegue senza grosse sorprese il torneo di Promozione regionale di basket. Continuano a comandare, a punteggio pieno, Sulcis Spes Sant’Antioco al Sud e Aurea Pallacanestro Sassari al Nord.

Girone Sud. Pur senza giocare, la compagine sulcitana guida la classifica. Alle spalle si affaccia il Sinis che espugna il parquet del Poetto per 57-60 nel big match di giornata. Cabraresi che allungano sul +9 nel secondo quarto (24-33). Situazione che non cambia nella terza frazione (43-52); i cagliaritani cercano di impattare negli ultimi 10’, ma senza successo. Sinis trascinata dai 26 punti di Garau. Prima sconfitta stagionale, invece, per il Carloforte, sul campo dello Spirito Sportivo (58-55). Padroni di casa che comandano costantemente nel punteggio, seppur con piccolo margine, nell’arco dei 40’. Top scorer, alla fine, sono Garau, dello Spirito Sportivo, e Cireddu, del Carloforte, con 18 punti. Vittoria del Su Planu, in casa, contro il Basket Quartu A per 58-54. Quartesi avanti all’intervallo (32-38) e dopo tre quarti (42-48 al 30’). Nell’ultima frazione, però, i padroni di casa hanno qualcosa in più a livello ed effettuano il sorpasso decisivo. Padroni di casa trascinati dai 14 punti del tandem Deriu-Serra. Chiudono il quadro le vittorie del Sinnai a Serramanna (32-85 e 26 punti di Orrù) e del Jolly Dolianova in casa del Basket Quartu B (35-52).

Girone Nord. Seppur con qualche sofferenza, l’Aurea Sassari mantiene imbattibilità e vetta, superando per 66-64 la Demones Ozieri. Partita equilibrata: sassaresi avanti al 20’ (34-33) e terzo quarto di marca ozierese, con sorpasso sul 45-49 del 30’. Nel finale l’Aurea è più lucida e determinata, effettua il controsorpasso e vince. Alla Demones non bastano i 26 punti di Longu. Alle spalle, in attesa dell’impegno della Pallacanestro Nuoro, nessun problema per la Gabetti Masters contro l’Arzachena, superata a domicilio per 46-69, grazie anche ai 16 punti di Cesaraccio. In chiave seconda piazza, vincono anche la Santa Croce Olbia contro la 80&Co. Basket (75-69 con 20 punti di Pinna) e la Dinamo 2000 contro l’Olimpia Olbia (75-48). Giovedì, chiuderà il quadro delle partite del girone la sfida tra Nuoro e Macomer 2.0.

