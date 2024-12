Successo per il terzo “CX Trofeo città di Guspini”, organizzato dall’Unione Ciclistica Guspini presso il Centro Sportivo Sa Rocca. Per l’occasione l’Associazione, i direttori sportivi Simone Olla, Manuel Atzeni e Pier Andrea Carta hanno realizzato un percorso di circa 2,6 chilometri, con alternanza di fondi stradali: pista, cemento sterrato, asfalto e sabbia.

Una premiazione al terzo "CX - Trofeo città di Guspini"

Gli ostacoli artificiali e naturali, posti volutamente nel percorso, e le condizioni atmosferiche con pioggia e forte vento hanno dato filo da torcere agli atleti presenti, rendendo il tracciato scivoloso e con un difficile controllo delle bici.

Il percorso di gara al terzo "CX - Trofeo città di Guspini"

Oltre 150 i partecipanti, con Michael Giua che si è aggiudicato la gara da 60’. Fra gli atleti da segnalare Samuele Frau e David Petza. Per la categoria Allievi Edoardo Mocci, Gabriele Marrocu e Tommaso Urracci. In quella Juniores Davide Dessì, per la Categoria Under Mauro Deriu. Nicola Olla non ha concluso la gara. Presenti alla manifestazione il presidente regionale FCI Stefano Dessì e il vicepresidente Massimo Montisci.

