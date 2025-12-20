Eccellenza, il primo successo casalingo in campionato del Santa Teresa porta la firma di CarlanderAtletico Uri trafitto dopo 7', al Buoncammino finisce 1-0
Tabù casalingo sfatato: grazie a un gol di Carlander dopo 7’ dal fischio d’inizio, il Santa Teresa batte l’Atletico Uri 1-0 tra le mura amiche dello stadio Buoncammino e si regala la prima vittoria casalinga in campionato.
Nella sfida valida per la 15esima e ultima giornata di andata di Eccellenza i galluresi superano la quarta della classe andando subito a segno, difendendo il vantaggio fino al triplice fischio e ottenendo un risultato molto importante, che frutta 3 punti pesantissimi in chiave salvezza.
Il Natale sarà lietissimo per i biancocelesti. In virtù del successo di questo pomeriggio, secondo consecutivo dopo quello colto al turno precedente sul campo del Taloro Gavoi, la squadra di Fabio Levacovich abbandona il penultimo posto in classifica con un balzo di due posizioni, e a quota 14 “vede” la zona salvezza, distante adesso 2 punti.
Alla ripresa il 4 gennaio lo scontro diretto col fanalino di coda Sant’Elena, in programma al Buoncammino, offrirà al Santa Teresa la possibilità di allungare sulla concorrenza e accorciare le distanze rispetto alla parte più tranquilla della classifica. A maggior ragione adesso che lo stadio di casa è tornato a essere amico.