Alla Costa Orientale Sarda basta il gol di Rosseti per espugnare il Nespoli e aggiudicarsi il derby della 17ª e ultima giornata di andata del campionato di Serie D.

L’anticipo di questo pomeriggio termina 0-1, con diverse occasioni per parte, due legni colpiti dai padroni di casa e la rete di Rosseti, siglata al 7’ della ripresa, che decide la sfida tra bianchi e gialloblù. Prosegue il digiuno di successi per la squadra di Favarin, che non vince dal 26 ottobre e dal derby di Budoni, e che con 19 punti rischia di essere risucchiata in zona retrocessione, mentre quella di Loi si riscatta subito dopo la sconfitta interna col Valmontone e vola a quota 26 in classifica, a ridosso dei playoff.

Prima del calcio d’inizio il Nespoli osserva un minuto di silenzio in memoria di Antonello Giua, ex giocatore dell’Olbia scomparso l’8 dicembre: durante l’intervallo è stata consegnata una maglia celebrativa alla famiglia.

© Riproduzione riservata