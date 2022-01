In Sardegna bisognerà recuperare ben 273 partite fra Serie D e campionati regionali. Lo stop imposto mercoledì, prima per il torneo nazionale e poi per quelli dall'Eccellenza in giù, ferma quasi tutto il calcio isolano (è possibile qualche recupero di partite già rinviate in precedenza, poi in campo solo Amatori e le principali categorie di Calcio a 5) per due settimane: si riprenderà nel weekend del 22 e 23 gennaio, sperando che nel frattempo siano calati i contagi che hanno imposto il blocco. Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale sardo dovranno definire in questi giorni il nuovo programma, che per forza di cose prevederà qualche infrasettimanale in più e non è escluso che faccia slittare la fine dei tornei.

Il dettaglio. Dei vari rinvii 15 riguardano le sarde di Serie D: le due giornate slittate il 9 e 16 gennaio più i recuperi per Carbonia (due), Arzachena, Latte Dolce, Muravera e Torres (uno a testa). In Eccellenza sono tre i turni da riposizionare: quello saltato ieri più quelli del 9 e 16 gennaio. Queste ultime due date riguardano anche Promozione, Prima e Seconda Categoria, che nel weekend avrebbero iniziato il girone di ritorno. Di recuperi (che riguardano anche stop non necessariamente dovuti alla pandemia) ce ne sono due in Eccellenza (Castiadas-Bosa e Ilvamaddalena-Ossese, non giocate il 30 dicembre), tre nel Girone A di Promozione, uno nel Girone E di Prima Categoria e sette in Seconda Categoria.

