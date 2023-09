Da oggi, giovedì 21, a domenica 24 settembre, il Comune di Stintino si prepara ad accogliere una selezione di circa venti imbarcazioni provenienti da ogni angolo d'Italia. Queste prestigiose barche si contenderanno il titolo di "Campione Italiano" della classe AIVeL di Vela Latina.

La manifestazione, organizzata dal Circolo Nautico Torres con il sostegno e la collaborazione del circolo Sottovento, della Sezione locale della Lega Navale Italiana e sotto il patrocinio del Comune di Stintino, è stata ideata su delega della Fiv-Federazione Italiana Vela. Ma non si tratta solo di regate. Il programma si arricchisce venerdì 22, alle ore 18, con un convegno dal titolo “Rapsodia Latina” che si terrà nella sala consiliare comunale. Un'occasione per fare un viaggio attraverso la storia della Vela Latina, una preziosa arte mediterranea del navigare, e per discutere del suo presente e futuro. L'obiettivo è preservare e valorizzare questo patrimonio inestimabile dal punto di vista storico, culturale e sociale.

Un ulteriore momento di rilievo sarà la presentazione in anteprima del cortometraggio “Galanzieri”, diretto dal regista Alberto Diana. Il film rievoca il percorso delle tradizionali imbarcazioni a vela latina che, un secolo fa, trasportavano la galena dai principali giacimenti fino all'isola di S. Pietro. La rassegna cinematografica si arricchirà anche di altre due pellicole che narrano storie di marinai e pescatori di un'Alghero d'epoca.

