Il responsabile del Settore di Base dell'Atalanta Stefano Bonaccorso sarà ospite da domani a sabato della Cos

Dopo l’affiliazione con l’Atalanta, nell’ambito del progetto Deacademy, continua così la collaborazione fra le due società. Bonaccorso sarà in Ogliastra per tutta una serie di incontri con allenatori, ragazzi e studenti a Barisardo e Lanusei.

Giovedì l'ospite atalantino sarà al campo di Barisardo dove seguirà gli allenamenti dei ragazzini dei Primi calcio e dei Giovanissimi della Cos. Venerdì mattina sarà ospite del Liceo Da Vinci di Lanusei dove presenterà agli studenti la filosofia della Deacademy.

Nel pomeriggio seguirà invece gli allenamenti dei Pulcini ed Esordienti. Sabato mattina, Bonaccorso tornerà a Barisardo per una seduta dedicata ai più piccoli: Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini. Tre giornate importanti che confermano i rapporti dell'Atalanta con la società di Tertenia capace in pochi anni di mettere su un vivaio fra i più apprezzati in Sardegna.

