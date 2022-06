Ai quarti di finale del Torneo “Manlio Selis” approdano le “big”, tra le quali la Juventus vincitrice lo scorso anno. Nessuna sorpresa, dunque, alla 25ª edizione della manifestazione di calcio giovanile Under 13, in programma in questi giorni in Gallura.

Gli ottavi. Negli ottavi, andati in scena stamattina, hanno staccato il pass le squadre più blasonate, e di queste 6 sono italiane: stasera, a partire dalle 18, si giocheranno allora Paris Saint-Germain-Inter al Geovillage di Olbia, Liverpool-Roma al “Signora Chiara” di Calangianus, Atalanta-Genoa al “Nespoli” di Olbia e Juventus-Milan al Comunale di Monti.

La nota dolente. Nessuna sarda è riuscita a superare la fase a gironi, neppure le uniche formazioni professionistiche in gara Cagliari e Olbia, qualificatesi terze rispettivamente nel girone F, dietro Tor Tre Teste e Liverpool, e nel girone A alle spalle di Psg e Vigor Perconti Roma.

Il programma. Domani mattina le semifinali, che si giocheranno in contemporanea alle 10, una a Calangianus e l’altra al “Nespoli” di Olbia: lo stadio casa dell’Olbia Calcio ospiterà anche la finalissima, sempre domani con fischio d’inizio alle 18.30.

