Nella C Silver di basket il gioco si fa sempre più duro e, le quattro formazioni rimaste in corsa sono pronte per le semifinali playoff, che si giocheranno ancora al meglio delle tre partite, come già avvenuto ai quarti.

Si partirà stasera con gara uno. La prima semifinale sarà il derby quartese tra Ferrini Delogu Legnami e Antonianum, che hanno eliminato rispettivamente Buk Uri e Sef Torres. Alla squadra biancoverde, capolista, il vantaggio di giocare in casa il primo e l’eventuale terzo incontro, per questo motivo stasera la palla a due sarà alle 19.30 sul parquet della palestra Sant’Elena.

La seconda semifinale a Cagliari. Inizierà mezz’ora prima, alle 19 in via Pessagno a Cagliari, la seconda semifinale, che vedrà una contro l’altra l’Esperia e il Sant’Orsola. I cagliaritani, dopo aver eliminato il Cus Sassari ai quarti, proveranno a ripetersi contro gli attrezzati e insidiosi turritani del Tavoni, che hanno passato il turno dopo aver sconfitto per due volte il Calasetta. Stavolta, però, il tasso tecnico e il livello di difficoltà saranno ancora più alti, come confermato da coach Giampaolo Mazzoleni, che ha definito la sfida “quasi una finale”.

La promozione. In ballo c’è un’ambita promozione in C Gold e tutte e quattro le contendenti, c’è da scommetterci, venderanno cara la pelle.

© Riproduzione riservata