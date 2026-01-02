Dopo le partenze e Artese e Nannini (in parte compensate dall'arrivo dell'argentino Barrenechea) è terminata in netto anticipo in maglia biancoblù, vestita da tre anni, l’esperienza di Costantino Chidichimo al Carbonia.

Il difensore-centrocampista calabrese, 28 anni, con 80 presenze in squadre di serie D, e fondamentale nella squadra guidata da Diego Mingioni in Eccellenza, aveva ricevuto ampia conferma con il nuovo allenatore Graziano Mannu. È così scattata la terza stagione consecutiva in maglia mineraria.

La sua decisione di concludere anzitempo la sua terza stagione a Carbonia è stata motivata per questioni familiari. Con la squalifica di Ponzo, Mannu deve ora ridisegnare il centrocampo in vista domenica della prima giornata di ritorno in casa allo Zoboli contro il Tortolì.

