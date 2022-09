© Riproduzione riservata

Un pareggio e tre sconfitte per le sarde nella seconda giornata del campionato di Serie D. A sorpresa l’Ilvamaddalena blocca (0-0) la corazzata Casertana. Pesante la sconfitta della Cos che priva di Piredda e Cadau viene travolta (2-5) a Tertenia dal Pomezia. Il primo tempo sotto di quattro reti, subite in 12 minuti: 26' autorete Zanoni, 28' Sossai, 35' Bosi, 38’ autorete Manca. Nella ripresa, 59' Floris (Cos), 76' Vesi (Cos) e Oi per i laziali. L’Arzachena si arrende (1-2) a Pagani con la Paganese. Reti: 6' De Felice, 17' De Felice, 61' Sartor. L’Uri perde (1-0) a Latina con l’Aprilia. Gol vittoria dei laziali di Laghigna.