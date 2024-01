Il Tennis club Porto Torres porta a casa nuove vittorie nel torneo di 3ª Categoria presso l’Accademia Tennis di Sassari, vinto per la prima volta da Sofia Ruiu.

L’atleta turritana, in gara al primo anno da under 16 e classificata 3.3, ha superato nel primo turno del tabellone finale l’algherese Alessandra Ogno battuta con lo score di 6-7,6-3 e10-5. Gli incontri di semifinale e finale sono stati vinti in tutta semplicità, il primo contro la testa di serie n° 1 Elisa Roccaforte (3.2) superata con un doppio 6-1 mentre nella finale ha battuto Alessandra Meloni con lo score di 6-1, 6-3.

Nel torneo maschile di doppio ancora un risultato positivo del Tc Porto Torres con la coppia formata dall’istruttore Paolo Masala e Giovanni Bella: partiti come favoriti, hanno soddisfatto le aspettative trionfando senza cedere alcun set. Nella semifinale del derby turritano hanno avuto la meglio contro la coppia formata da Enrico Proli e Salvatore Manunta, superata 6-4 6-3, ed in finale hanno vinto sugli algheresi Luca Caminiti e Gabriele Marras per 6-1 6-4.

