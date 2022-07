Batte il primo colpo sul mercato la Virtus Cagliari, compagine che parteciperà al prossimo torneo di B femminile. Dopo essere sfumata nella fase play-off la rincorsa alla serie A/2, la compagine cagliaritana riparte da un nuovo innesto.

L’ufficialità. È arrivata poche ore fa la conferma dell'arrivo in maglia virtussina della guardia croata Monika Bosilj. La Bosilj, classe 1985, è giocatrice dotata di un ottimo potenziale in fase d’attacco, ma considerando anche la sua struttura fisica possiede anche grandi qualità in difesa. Ha iniziato la sua carriera giocando nelle giovanili della sua città, Mostar (Croazia). Nel 2010 è poi passata ad indossare la maglia del ZKK Celije, mentre in seguito ha proseguito la sua carriera in formazioni croate e tedesche. Nel 2013 ha fatto anche parte della Nazionale della Croazia disputando i Campionati Europei. Lo scorso anno ha giocato nella serie A1 croata con lo Sibenik giocando solo 10 gare realizzando un totale di 155 punti con una media di 15,5 punti a partita.

La situazione. La Virtus, dunque riparte dopo aver sfiorato, la scorsa primavera, i campionati nazionali. Tra qualche giorno, inoltre, dovrebbe essere ufficiale il lotto delle squadre che dovrebbero partecipare al torneo, in quanto nella giornata di domani è fissata la scadenza delle iscrizioni per il torneo di serie B femminile (lo stesso giorno anche la scadenza della C e D maschile). Le iscrizioni alla C femminile, invece, scadranno il prossimo 25 agosto.

