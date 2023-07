Simone Solinas, classe ‘96, mancino, centrocampista/trequartista, giocherà la prossima stagione di Eccellenza con la maglia del Calangianus. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari col quale è stato aggregato alla prima squadra nella stagione 2013/2014, ha poi giocato nelle file di Triestina, Torres, Sestri Levante, Derthona, Castelvetro, Ghivizzano, Nibbiano, Castrovillari, Lavagnese, Campodarse ed Este.

Dopo diverse esperienze in Serie D e in Eccellenza, Solinas rientra in Sardegna per indossare la maglia giallorossa.

Il Calangianus completa l'organico per la stagione 2023/2024 con la figura del mental coach Ramon Mariotti. Laurea in Giurisprudenza e Psicologia, vanta 25 anni di esperienza sui campi di calcio, con incarichi di delegato AIA presso la FIGC ed altri ruoli federali. A lui il compito di curare i rapporti tra la presidenza e l'area tecnica nonché le relazioni tra il parco giocatori ed il preparatore atletico.

«La squadra e il team tecnico sono al completo per l’inizio della preparazione prevista per martedì 25 luglio - ha detto il presidente Deligios - sento positività sia dai giocatori e sia dallo staff; sono tutti carichi e non vedono l’ora di iniziare la stagione calcistica».

LI PUNTI – Ancora un importante acquisto del Li Punti in vista del campionato di Eccellenza. Dopo l'ingaggio di Orlandi, la società sassarese ha tesserato l'esterno Paolo Tuccio arrivato dal Latte Dolce. Un tassello di spessore per la corsia di sinistra della squadra che punta ad un campionato da centro classifica in su.

