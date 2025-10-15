tennis
15 ottobre 2025 alle 21:49
Six Kings Slam: Sinner batte Tsitsipas 6-2, 6-3, è in semifinale contro DjokovicNel torneo esibizione milionario a Riad avanza anche Fritz, che sfiderà Alcaraz
Jannik Sinner ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas nel quarto di finale giocato al Six Kings Slam, il torneo-esibizione milionario in corso a Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo ha battuto il n.24 in due set: 6-2, 6-3. Nella semifinale di domani, Sinner affronterà Novak Djokovic.
Nell’altra semifinale si sfidano Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4.
(Unioneonline)
