Jannik Sinner ha eliminato il greco Stefanos Tsitsipas nel quarto di finale giocato al Six Kings Slam, il torneo-esibizione milionario in corso a Riad (Arabia Saudita). Il numero 2 del mondo ha battuto il n.24 in due set: 6-2, 6-3. Nella semifinale di domani, Sinner affronterà Novak Djokovic. 

Nell’altra semifinale si sfidano Carlos Alcaraz e Taylor Fritz, che ha sconfitto Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 6-4.

