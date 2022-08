Saranno 14 le squadre sarde al via dei campionati nazionali di calcio a 5 per la stagione 2022/23. L'Isola ritrova la Serie A con il 360GG, che ha ufficializzato la fusione con la Monastir Kosmoto e si appresta ad affrontare il massimo campionato italiano. In A2 ci sarà solo la Leonardo, inserita nel girone A insieme ad altre 15 formazioni del nord Italia. In Serie B sono state inserite tutte nel girone A le 5 sarde: la Jasnagora, il C'è Chi Ciak di Serramanna, il Sardinia Futsal, il neopromosso Elmas e il Sestu Città Mediterranea, nuova denominazione della società dopo la fusione tra il Città di Sestu e la Mediterranea.

Coppa della Divisione. Proprio le cinque sarde di B saranno protagoniste con i primi impegni ufficiali della stagione nel primo turno della Coppa della Divisione. Rispolverata dopo il Covid, il torneo coinvolge tutte le formazioni iscritte nei campionati nazionali. Il 10 settembre a Elmas si gioca il derby tra Elmas e Jasnagora: chi vince sfiderà il Todis Lido di Ostia. Il Sestu riceverà invece il C'è Chi Ciak per la prima gara del triangolare, che coinvolgerà successivamente anche il Sardinia Futsal. Chi passa, affronterà la Leonardo nel secondo turno.

Femminile. La Sardegna continuerà ad essere ben rappresentata anche nella Serie A2 femminile, con ben 7 squadre. Sono state inserite nel girone A la Jasnagora, il Cus Cagliari, la Mediterranea e il Santu Predu. Nel girone B invece ci saranno l'Athena Sassari, l'Arzachena e la neopromossa Shardana Futsal, formazione oristanese.

