Dopo la sconfitta interna contro il Ghilarza, il tecnico del Sant’Elena Nicola Agus si è dimesso.

La società ha oggi comunicato di aver accettato le dimissioni ed ora è alla ricerca di un sostituto. La squadra è attualmente in zona playout e dalle ultime due sconfitte interne è probabilmente scaturita la decisione di Agus.

«Ora stiamo lavorando per trovare il nuovo allenatore», dice il direttore generale del Sant’Elena, Luca Meloni. «Ringraziamo il tecnico Agus per il lavoro svolto».

E ancora: «Dobbiamo concentrarci su quest’ultima parte di campionato per cercare di mantenere la categoria. Speravamo in un torneo diverso ma siamo stati sfortunati e pesa sempre il fatto di non avere una nostra “casa”. Abbiamo giocato a Serdiana, a Villa San Pietro e ora a Maracalagonis».

© Riproduzione riservata