Si chiude con un sorriso l’esperienza della Sardegna Under 15 al Torneo delle Regioni in Puglia. Nell’ultima giornata del girone D, disputata al Comunale “Nino Dimitri” di Manduria, i giovani isolani hanno superato con un netto 3-0 il Molise, conquistando così i primi tre punti della loro competizione.

Una vittoria meritata e costruita interamente nel primo tempo, grazie a un avvio travolgente. Dopo appena 5 minuti, Alessio Lepori ha sbloccato il match con grande freddezza, portando avanti la Sardegna. I ragazzi hanno continuato a spingere con intensità e al 32’ è arrivato il raddoppio firmato da Riccardo Urru, bravo a concretizzare un’azione corale. Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per il Molise, che al 35’ Lepori ha trovato la doppietta personale, chiudendo di fatto la partita già nella prima frazione.

Nella ripresa la Sardegna ha gestito il vantaggio senza particolari affanni, controllando il gioco e concedendo poco agli avversari, fino al triplice fischio finale.

Le formazioni

Sardegna U15: Lai, Ibba, Piras, Cocco, Serra, Urru, Anedda, Capula, Desole, Lecca, Lepori (22’ st Serra).

A disposizione: Tavera, Donnarumma, Galzerino, Leffi, Mulas, Piras, Degortes, Gherardini, Petruso.

Molise U15: Florio, Spina, Giannini, Raucci (13’ st Bongiovanni), Urbano, D’Alfonso, Del Gesso, Cipriano, Colangelo, Coletta, De Spirito.

A disposizione: Iapalucci (18’ st De Biasi), Bongiovanni, Gianfelice, Civitillo, De Biasi, Fiorucci, Pietropaolo, Romero, Ballarino.

Reti: 5’ pt Lepori, 32’ pt Urru, 35’ pt Lepori.

Nell’altra gara del girone, il Friuli Venezia Giulia ha battuto il Veneto per 2-1, chiudendo il gruppo al primo posto a punteggio pieno.

Classifica finale girone D: Friuli Venezia Giulia 9, Veneto 6, Sardegna 3, Molise 0.

Nonostante l’eliminazione, la selezione sarda saluta il torneo con una prestazione convincente e una vittoria che rappresenta un segnale positivo per il futuro di questo gruppo.

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