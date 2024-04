Nell'anticipo di oggi del girone A della Prima categoria, il Settimo è entrato in campo con una maglia con scritta "Autismo, partita da vincere". Dopo le manifestazioni dell'altro giorno con passeggiate anche con gli animali fra le campagne del paese, di autismo si è parlato anche oggi appunto in un campo di calcio, prima della gara finita in parità (1-1) fra il Settimo e la Frassinetti.

Ad offrire le maglie è stato Mariolino Schirru, da tempo impegnato con la stessa società sportiva locale a parlare di autismo. Già in altre occasioni il Settimo ha indossato questa maglia.

La gara di oggi è finita in parità: 1-1 con reti di Concas e Mattana. All'inizio e alla fine del match applausi per tutti. «Ringrazio per la sensibilità dimostrata dai giocatori e dalle due squadre – ha detto Mariolino Schirru -, proprio a Settimo è stata aperta la nuova sede di due associazioni che si occupano di autismo con i ragazzi speciali: una grande conquista».

