Domani numerosi anticipi tra i Dilettanti. In Eccellenza, aprono le danze della terzultima giornata, alle 16, Bosa-Sant’Elena (a Pozzomaggiore) e, alle 16.30, Ghilarza-Li Punti. Il Bosa, già certo della permanenza nella categoria, affronta un Sant’Elena ormai fuori dai giochi playoff. Nell’incontro di Ghilarza, il Li Punti ha necessità di punti per la salvezza. Il Ghilarza, come il Sant’Elena, ha perso il treno dei playoff.

Cinque gli anticipi nel campionato di Promozione. Si gioca oggi, alle 19, Paulese-Bittese (girone B). Domani, alle 17, Tonara-Seulo e Sadali-Ozierese, sempre per il gruppo B. Alle 16, Stintino-Lanteri e Thiesi-Valledoria per il gruppo C.

In Prima categoria, in campo oggi, alle 19, Torpè-Benetutti (girone D). Domani, alle 16, Ruinas-Don Bosco (girone B), alle 16.30, Ollolai-Barisardo (girone C), alle 16, New Codrongianos-Badesi e Sennori-Olmedo per il gruppo E.

Possibili verdetti di domenica. Nel girone A di Promozione, il Quartu 2000 se dovesse perdere in casa col già retrocesso Narcao e, contemporaneamente, Fermassenti e Gonnos dovessero vincere, saluterà la categoria. Difficile comunque che la squadra di Valdes si faccia sfuggire l’intera posta in un incontro così importante e delicato. Nel girone B, se il Samugheo non dovesse vincere con la Tharros retrocederà in Prima. Gli oristanesi devono vincere per confermarsi in prima posizione. Sarà quindi durissima per il Samugheo, terzultimo a dodici punti dal quartultimo posto con tre partite da disputare.

