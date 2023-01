Inizia a scottare la posta in palio nel campionato di Serie D (girone G). La classifica è cortissima e le quattro formazioni sarde in questo momento devono pensare soltanto a far punti per mantenere la categoria. Tutte comprese. Anche Arzachena e Costa Orientale Sarda che sono sicuramente partite con qualche ambizione in più. Domani si gioca la terza giornata di ritorno.

L’Arzachena, che in classifica è quella messa meglio con 25 punti (i playout sono a soli tre punti), è attesa (ore 14.30) sul campo del Cassino. Smeraldini che nelle ultime quattro partite hanno raccolto appena un punto. C’è, quindi, bisogno di un’imponente virata. La zona playoff è distante cinque lunghezze e la trasferta col Cassino, quarta della classe, può essere l’occasione del rilancio.

A Tertenia, alle 14, la Costa Orientale Sarda riceve la Vis Artena. Uno scontro salvezza. I laziali hanno un punto in più rispetto agli uomini di Francesco Loi, a caccia dell’ottavo risultato utile di fila in casa. Inoltre Mancosu e compagni vogliono dare seguito al capolavoro di Pomezia. La Vis Artena in questa stagione non ha mai vinto lontano da casa. L’ultimo successo esterno è del 22 maggio 2022.

Anche Ilvamaddalena e Atletico Uri giocano alle 14. II maddalenini ospitano l’Angri. Sia gli isolani che i grigiorossi non hanno ottenuto punti nelle prime due giornate di ritorno.

L’Atletico Uri, rivitalizzato dagli ultimi due successi di fila, fa visita alla cenerentola Nola che non vince in casa dalla seconda giornata di andata (11 settembre 2022). Una trasferta comunque da non sottovalutare per i ragazzi di Paba.

