Serie D, vincono Budoni e OlbiaNel girone G successi preziosi per le squadre sarde
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Prosegue il momento positivo del Budoni che, dopo il successo nel derby contro la Cos, concede il bis superando di misura l’Atletico Lodigiani. Un 1-0 pesante, che vale tre punti fondamentali nella corsa alla permanenza in categoria.
La gara resta equilibrata per lunghi tratti, ma cambia nella ripresa: al 10’ i laziali restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Battisti, episodio che indirizza il match. Il Budoni ne approfitta e al 26’ trova il gol decisivo con Ladu, bravo a concretizzare e regalare ai suoi una vittoria preziosa. La squadra di Raffaele Cerbone gestisce poi il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa un successo che pesa molto in chiave salvezza.
Successo importante anche per l’Olbia, che supera 3-2 il Trastevere, seconda forza del campionato, e continua a coltivare speranze di accesso ai playout. Partita ricca di emozioni: ospiti avanti al 40’ con Lorusso, ma l’Olbia reagisce subito trovando il pari al 44’ con Saggia.
Nella ripresa i galluresi cambiano marcia e piazzano l’uno-due decisivo con Cabrera al 52’ e Ragatzu al 56’. Il Trastevere prova a riaprirla al 75’ con Crescenzo, ma nel finale l’Olbia resiste e porta a casa tre punti fondamentali, restando in corsa nelle ultime giornate.