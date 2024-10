Il miracolo fra le sarde della serie D, questa settimana lo ha fatto solo l'Atetico Uri che ha centrato la prima vittoria stagionale, battendo in casa la Sarnese per 2-0 con gol di De Cenco e Attili. Tre punti d'oro per la squadra di Massimiliano Paba, risalita a cinque punti in classifica. Buon punto anche per l'Olbia che però rimpiange per essersi fatta raggiungere sul 2-2 dopo essere andata in vantaggio per 2-0 nella parte iniziale della gara con una doppietta de Grazia. Il Cassino, ex capolista, ha poi agguantato il pari con un'altra doppietta, firmata dal suo Abreu.

L'Ilvamaddalena è malamente caduta in casa, battuta dal Terracina per 1-0 (gol di Pecchia). I maddalenini restano primi fra i sardi, con sei punti, ma la classifica inizia a preoccupare. Ed ha perso in casa anche il Latte Dolce piegato per 2-0 dal Cynthialbalonga, punteggio siglato da D'Angelo e Galazzini. Pesante sconfitta infine per la Cos, battuta per 3-1 dal Guidonia, capace di segnare tre volte nella prima frazione di gioco (Calì e doppietta di Rossi). Nel finale, è arrivato il gol della bandiera per la squadra di Tertenia: lo ha siglato Aloia.

Questa la classifica delle sarde: Ilvamaddalena sei punti. Atletico Uri 5, Latte Dolce 4, Olbia e Cos ultimi con due punti. In vetta, l'Anzio vola con 15 punti. Seguono Guidonia e Cassino (13).

