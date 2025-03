Vittoria che vale oro per l’Ilvamaddalena. La Cos sfiora l’impresa con la Puteolana: finisce in parità. Sconfitte per Olbia, Latte Dolce e Atletico Uri. Si è giocata oggi la ventottesima giornata del campionato di Serie D girone G.

Con risultato tennistico l’Ilva affonda (1-6) Anzio. I biancocelesti scendono in campo con grande determinazione e vanno a segno al 18' con Okitokandjo, al 28' con Nana e al 33' con Dessena. Al 42’ Laribi accorcia le distanze ma nella ripresa gli ospiti realizzano altre tre reti: al 7’ Bolo, al 19’ Attili e al 46’ Vitelli.

La Cos sotto di due reti nella trasferta contro la Puteolana capovolge il risultato ma viene beffata allo scadere. Finisce 3-3. Campani in vantaggio al 14’ con Russo su rigore. In avvio di ripresa, al 7’ il raddoppio di Mascari ancora dagli undici metri. Al 16’ Romano accorcia le distanze. Al 23’ e al 32’ ci pensa il neo entrato Calabrese a ribaltare il risultato. Al 42’ il pareggio di Coniglio.

L’Uri cade (1-0) a Cassino. Decisivo il gol di Carbone al 32’ della ripresa.

Trasferta (4-2) amara per il Latte Dolce contro il Guidonia. All’8’ il gol di Odianose illude i sassaresi. Al 39’ il pari di Spinosa. Nel secondo tempo, all’11’ Tounkara porta avanti i laziali. Lo stesso giocatore al 38’ firma il tris. Al 46’ Di Paolo accorcia le distanze. Due minuti dopo però El Bakhtaoui chiude il match.

Olbia battuta (0-1) al “Nespoli” dal Savoia. Le marcature adi Messina nel recupero del primo tempo.

