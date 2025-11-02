Si è completata oggi la decima giornata del campionato di Serie D, girone G.

Ottima prestazione del Latte Dolce, che ferma la capolista Scafatese sul 2-2. I sassaresi passano in vantaggio al 29’ con Loru e raddoppiano al 37’ grazie al rigore trasformato da Cabeccia. Gli ospiti accorciano le distanze al 43’ con Acquadro, e nella ripresa trovano il pareggio al 71’ con Molinaro.

Stesso risultato (2-2) per Monastir-Flaminia. La squadra di Marcello Angheleddu si porta avanti di due reti ma viene raggiunta nel finale. Al 15’ Porru sblocca il match, poi al 40’ Aloia firma il 2-0. Nella ripresa Lisari accorcia al 52’ e Casoli, al 87’, realizza il definitivo 2-2.

Sorride invece il Budoni, che espugna il campo del Montespaccato grazie alla rete di Madero al 33’: vittoria di misura (0-1) ma preziosissima in chiave classifica.

Termina in parità (1-1) anche Olbia-Ischia. I galluresi passano al 13’ con Roberto Biancu, ma nel secondo tempo, alla mezz’ora, Aniceto firma il pareggio per i campani.

Infine, la Costa Orientale è uscita sconfitta (4-2) ieri a Roma contro l’Albalonga.

