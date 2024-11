Tre squadre sarde in casa, due in trasferta per la 13esima giornata della serie D. Si gioca fra domani e domenica in partite importantissime per la classifica. A parte il Latte Dolce che occupa una posizione di centro classifica, per le sarde il momento è davvero difficile. L'Ilva gioca domani in anticipo una difficilissima gara contro il Cassino, quarto in classifica , a cinque punti dalla capolista Puteolana. La squadra isolana che nelle ultime otto gare ha conquistato appena due punti, un compito difficilissimo.

Domenica saranno in campo Cos, Olbia, Latte Dolce e Atletico Uri. La Cos si gioca il campionato o quasi sul terreno del Terracina, quintultima ma con nove lunghezze in più della squadra di Tertenia, ultima con tre punti conquistati in 12 giornate. Un ruolino di marcia disastroso. Col nuovo allenatore Sebastiano Pinna, la Cos ha dato segni di ripresa alimentando qualche speranza per il rilancio che avrebbe del miracoloso. Nel calcio tutto è possibile. A Terracina bisogna far punti. Come l'Olbia sul campo del Cynthia. L'Uri ospita il Trastevere con l'impegno di conquistare almeno un punto (meglio tre), contro un avversario d'alta classifica. Il Latte Dolce infine ospita il Monterotondo, squadra che non attraversa un grande momento ma da prendere con le pinze.

