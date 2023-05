Salvezza incamerata, ora per la La Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G) è il momento di pensare al futuro. «Ripartiremo da Tertenia dove abbiamo sicuramente delle garanzie», dice il tecnico, Francesco Loi. «Continueremo questo progetto con chi si sta attivando per darci un supporto, in particolare l’amministrazione di Tertenia. Cercheremo di crescere cercando di migliorare dove non abbiamo fatto bene».

Non era scontato confermare la categoria. «È stato un campionato davvero difficile e impegnativo», dice Loi. «Non dimentichiamo come siamo partiti con tante incertezze. Sino ai primi di luglio dello scorso anno non sapevamo neppure dove giocare. Abbiamo disputato un grande girone di ritorno ad alti livelli. Siamo riusciti a salvarci con una giornata di anticipo», chiude, «evitando la bagarre finale».

Intanto il segretario Franco Palleschi sta predisponendo tutta la documentazione per l'iscrizione al prossimo torneo.

