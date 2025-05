L'Asd Sunshine Sassari, in collaborazione con la Ivan Zaytsev Volley Academy, organizza per sabato e domenica un camp di volley alla Tensostruttura di Via Sennori a Sassari. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Sassari, con il contributo della Fondazione Banco di Sardegna e sostenuta dall'Endas e dalla Federazione Italiana Pallavolo (Fipav), offrirà a giovani atleti dai 10 ai 18 anni l'opportunità unica di allenarsi e giocare insieme ai campioni della Nazionale.

Guest Star e dimostratori tre fuoriclasse: Ivan Zaytsev che vanta 252 presenze in Nazionale, della quale è stato anche capitano; Michele Baranowicz che ha vinto sia in Italia che la Challenge Cup 2016 e la Supercoppa turca 2018; Francesco Biribanti: campione d'Italia nel 1996 con Treviso oro con la nazionale agli Europei in Germania nel 2003.

«Portare nomi di questo calibro nella nostra città rappresenta un'opportunità straordinaria per i giovani sardi», dichiarano i dirigenti dell'ASD Sunshine Sassari.

«Vogliamo creare un momento di sport, inclusione e socialità in un quartiere che non ha mai ospitato un evento pallavolistico di questa portata».

© Riproduzione riservata